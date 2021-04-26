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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! 17-23 Nisan vaka sayıları

26 Nisan 2021 Pazartesi - 19:54 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 20:27

Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu. Haritadaki verilere göre vakaların en çok görüldüğü iller; İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Giresun ve Kırklareli oldu. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 854,75 ile İstanbul oldu. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 838,89 ile Çanakkale, 772,20 ile Tekirdağ, 721,80 ile Kırklareli, 706,23 ile Giresun oldu. 
 
En çok vakanın olduğu İstanbul'da vaka sayısı azaldı. İstanbul'daki vaka sayısı geçen hafta açıklanan haritada 920,57'yken güncel haritada 854,75 olarak ölçüldü.
 
Geçen hafta en yüksek vakanın görüldüğü Çanakkale'de sayı 962,98'den 838,89'a düştü.
 
Tekirdağ'da 747,13 olan vaka sayısı 772,20'ye yükselirken, Kırklareli'nde ise daha önce 830,44 olan sayı 721,80'e düştü.
 
Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 534,14'ten 567,88'e yükselirken, İzmir'de 351,97'den 335.09'a düştü. 
 
100 bin kişide en az vaka sayısının görüldüğü iller 55,04 ile Şırnak ve 95,00 ile Mardin oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması: İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek.

Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi  evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun.
 

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