İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O ilimizde rekor...
24 Eylül 2021 Cuma - 19:58 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 19:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,59 oldu. Trabzon ise 538,61 vaka yoğunluğu ile Rize'yi geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı.
Bakan Koca, paylaşımında "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.