İllerdeki vaka sayılarına göre yeni tedbirler! Hangi illerde yerel kısıtlama tedbirleri alındı?

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada illerin gruplara ayrılacağını ve düşük riskli yerlerde normalleşmenin başlayacağını, orta riskli yerlerde normalleşmeye kademeli şekilde geçileceğine yer verirken, bazı illerde yeni tedbirler alınmaya başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre tedbirler
İLLERDEKİ VAKA SAYILARINA GÖRE TEDBİRLER
TRABZON
8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon'da, alınan yerel kısıtlama tedbirlerine ilaveler getirildi.
Cadde ve sokaklarda artırılan ekipler ile HES kodu denetimleri yoğunlaştırıldı, kısıtlamalarda köy ve mahallelere çıkışlar yasaklandı.
Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı. Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak. Özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak.
BODRUM
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise corona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı.
Kararın gerekçesinde, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler nedeniyle vatandaşların fiziki mesafe kuralını ihlal edebileceği, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.
RİZE
İllere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 binde 200,08 ile en çok vaka oranına sahip illerden Rize'de de, Rize Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler uygulamaya başladı.
Bu kararlara göre:
Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak.
Market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak. Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek.
İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.
Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebilecek.
Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gerçekleştirilmeyecek. Bunun için denetimler arttırılacak.
TOKAT
15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta da İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.
Vali Ozan Balcı, 10 gün süresince düğün ve nikahların ertelendiğini, spor salonları ve hayvan pazarlarının ise kapatıldığını söyledi.
SAKARYA
Tokat'ta olduğu gibi Sakarya'da da 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.
OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak.
Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.
GİRESUN
Giresun'da da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yerel kısıtlama tedbirleri devreye alındı.
Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla yeni tedbirler duyuruldu. Buna göre:
İl genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, köy ve mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasının kontrol altına alınmasına karar verildiği belirtildi.
Ziyaret, gün gibi sosyal faaliyetlere izin verilmeyecek.
Cenaze törenlerinin belirlenen kurallara uygun yapılması için azami derecede dikkat edilmesine, belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarının yapılmasına ikinci bir karara kadar ara verilmesine, pandemi konusunda bilinçlendirme anonslarının yapılmasına karar verildi.
İL İL RENK KODLARI
ADANA TURUNCU
ADIYAMAN KIRMIZI
AFYON SARI
AĞRI SARI
AMASYA TURUNCU
ANKARA SARI
ANTALYA TURUNCU
ARTVİN TURUNCU
AYDIN TURUNCU
BALIKESİR TURUNCU
BİLECİK TURUNCU
BİNGÖL SARI
BİTLİS SARI
BOLU TURUNCU
BURDUR TURUNCU
BURSA TURUNCU
ÇANAKKALE TURUNCU
ÇANKIRI SARI
ÇORUM TURUNCU
DENİZLİ SARI
DİYARBAKIR SARI
EDİRNE TURUNCU
ELAZIĞ TURUNCU
ERZİNCNA SARI
ERZURUM TURUNCU
ESKİŞEHİR SARI
GAZİANTEP SARI
GİRESUN KIRMIZI
GÜMÜŞHANE TURUNCU
HAKKARİ MAVİ
HATAY TURUNCU
ISPARTA SARI
MERSİN TURUNCU
İSTANBUL TURUNCU
İZMİR TURUNCU
KARS SARI
KASTAMONU SARI
KAYSER TURUNCU
KIRKLARELİ TURUNCU
KIRŞEHİR SARI
KOCAELİ TURUNCU
KONYA KIRMIZI
KÜTAHYA TURUNCU
MALATYA TURUNCU
MANİSA TURUNCU
KAHRAMANMARAŞ SARI
MARDİN SARI
MUĞLA TURUNCU
MUŞ MAVİ
NEVŞEHİR TURUNCU
NİĞDE TURUNCU
ORDU KIRMIZI
SAKARYA KIRMIZI
SAMSUN KIRMIZI
RİZE KIRMIZI
SİİRT TURUNCU
SİNOP TURUNCU
SİVAS TURUNCU
TEKİRDAĞ TURUNCU
TOKAT KIRMIZI
TRABZON KIRMIZI
TUNCELİ SARI
UŞAK SARI
ŞANLIURFA SARI
VAN SARI
YOZGAT TURUNCU
ZONGULDAK TURUNCU
AKSARAY KIRMIZI
BAYBURT SARI
KARAMAN KIRMIZI
KIRIKKALE TURUNCU
ŞIRNAK MAVİ
BATMAN MAVİ
BARTIN SARI
ARDAHAN TURUNCU
IĞDIR MAVİ
YALOVA TURUNCU
KARABÜK SARI
KİLİS TURUNCU
OSMANİYE KIRMIZI
DÜZCE TURUNCU
RENKLERİN ANLAMI
Mavi: Düşük Riskli.
Sarı: Orta Riskli
Turuncu: Yüksek Riskli
Kırmızı: Çok Yüksek Riskli