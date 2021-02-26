İllerdeki vaka sayılarına göre yeni tedbirler! Hangi illerde yerel kısıtlama tedbirleri alındı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, corona virüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemin geçildiğini açıklamasının ardından, 'covid19.gov.tr' üzerinden illere göre vaka sayıları haftalık olarak açıklanmaya başladı. 1 Mart itibariyle, illerdeki vaka sayılarına göre tedbirler yeniden ele alınacak ancak şu an da vaka sayısının çok yüksek olduğu illerde, bir takım yeni yasaklar uygulanmaya başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre tedbirler…

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada illerin gruplara ayrılacağını ve düşük riskli yerlerde normalleşmenin başlayacağını, orta riskli yerlerde normalleşmeye kademeli şekilde geçileceğine yer verirken, bazı illerde yeni tedbirler alınmaya başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre tedbirler

İLLERDEKİ VAKA SAYILARINA GÖRE TEDBİRLER

TRABZON

8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon'da, alınan yerel kısıtlama tedbirlerine ilaveler getirildi.

Cadde ve sokaklarda artırılan ekipler ile HES kodu denetimleri yoğunlaştırıldı, kısıtlamalarda köy ve mahallelere çıkışlar yasaklandı.

Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı. Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak. Özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak.

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise corona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı.

Kararın gerekçesinde, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler nedeniyle vatandaşların fiziki mesafe kuralını ihlal edebileceği, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

RİZE

İllere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 binde 200,08 ile en çok vaka oranına sahip illerden Rize'de de, Rize Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler uygulamaya başladı.



Bu kararlara göre:

Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak.

Market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak. Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek.

İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.



Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebilecek.

Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gerçekleştirilmeyecek. Bunun için denetimler arttırılacak.



TOKAT

15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta da İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.

Vali Ozan Balcı, 10 gün süresince düğün ve nikahların ertelendiğini, spor salonları ve hayvan pazarlarının ise kapatıldığını söyledi.

SAKARYA

Tokat'ta olduğu gibi Sakarya'da da 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak.

Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.

GİRESUN

Giresun'da da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yerel kısıtlama tedbirleri devreye alındı.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla yeni tedbirler duyuruldu. Buna göre:

İl genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, köy ve mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasının kontrol altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Ziyaret, gün gibi sosyal faaliyetlere izin verilmeyecek.

Cenaze törenlerinin belirlenen kurallara uygun yapılması için azami derecede dikkat edilmesine, belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarının yapılmasına ikinci bir karara kadar ara verilmesine, pandemi konusunda bilinçlendirme anonslarının yapılmasına karar verildi.

İL İL RENK KODLARI

ADANA TURUNCU

ADIYAMAN KIRMIZI

AFYON SARI

AĞRI SARI

AMASYA TURUNCU

ANKARA SARI

ANTALYA TURUNCU

ARTVİN TURUNCU

AYDIN TURUNCU

BALIKESİR TURUNCU

BİLECİK TURUNCU

BİNGÖL SARI

BİTLİS SARI

BOLU TURUNCU

BURDUR TURUNCU

BURSA TURUNCU

ÇANAKKALE TURUNCU

ÇANKIRI SARI

ÇORUM TURUNCU

DENİZLİ SARI

DİYARBAKIR SARI

EDİRNE TURUNCU

ELAZIĞ TURUNCU

ERZİNCNA SARI

ERZURUM TURUNCU

ESKİŞEHİR SARI

GAZİANTEP SARI

GİRESUN KIRMIZI

GÜMÜŞHANE TURUNCU

HAKKARİ MAVİ

HATAY TURUNCU

ISPARTA SARI

MERSİN TURUNCU

İSTANBUL TURUNCU

İZMİR TURUNCU

KARS SARI

KASTAMONU SARI

KAYSER TURUNCU

KIRKLARELİ TURUNCU

KIRŞEHİR SARI

KOCAELİ TURUNCU

KONYA KIRMIZI

KÜTAHYA TURUNCU

MALATYA TURUNCU

MANİSA TURUNCU

KAHRAMANMARAŞ SARI

MARDİN SARI

MUĞLA TURUNCU

MUŞ MAVİ

NEVŞEHİR TURUNCU

NİĞDE TURUNCU

ORDU KIRMIZI

SAKARYA KIRMIZI

SAMSUN KIRMIZI

RİZE KIRMIZI

SİİRT TURUNCU

SİNOP TURUNCU

SİVAS TURUNCU

TEKİRDAĞ TURUNCU

TOKAT KIRMIZI

TRABZON KIRMIZI

TUNCELİ SARI

UŞAK SARI

ŞANLIURFA SARI

VAN SARI

YOZGAT TURUNCU

ZONGULDAK TURUNCU

AKSARAY KIRMIZI

BAYBURT SARI

KARAMAN KIRMIZI

KIRIKKALE TURUNCU

ŞIRNAK MAVİ

BATMAN MAVİ

BARTIN SARI

ARDAHAN TURUNCU

IĞDIR MAVİ

YALOVA TURUNCU

KARABÜK SARI

KİLİS TURUNCU

OSMANİYE KIRMIZI

DÜZCE TURUNCU

RENKLERİN ANLAMI

Mavi: Düşük Riskli.

Sarı: Orta Riskli

Turuncu: Yüksek Riskli

Kırmızı: Çok Yüksek Riskli