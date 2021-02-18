İllerdeki vaka sayıları: Sağlık Bakanı illerdeki en çok artan ve azalan vaka sayılarını paylaştı! İl bazında vaka sayıları…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı twiter üzerinden en çok artan ve azalan vaka sayılarını paylaştı. Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il; Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olurken, en çok azalan iller ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl şeklinde sıralandı.

Türkiye’de il il corona virüs vaka sayısı geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca bugün de illerdeki en çok artan ve azalan vaka sayılarını paylaştı. İl bazında vaka sayıları…

17 ŞUBAT VAKA SAYISI TABLOSU

Koronavirüs Türkiye günlük tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan tabloda, Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

İL İL VAKA SAYISI

Paylaşılan 8-14 Şubat 2021 haftasının vaka sayısına göre, her 100 bin kişide İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49 vaka tespit edildi.

Tabloya göre Trabzon'da 228.02, Rize'de 202.44, Ordu'da 194.42, Giresun'da 184.34, Samsun'da 171.29, Tokat'ta 118.52 vaka tespit edildi.

Haftalık tabloda dikkat çeken diğer iller ise Osmaniye, Karaman ve Adıyaman oldu. Haftalık ortalama Osmaniye'de 139.81, Karaman'da 103.16, Adıyaman'da ise 100.55 vaka tespit edildi.

“Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz” diyen Koca, yerinde karar döneminde olunduğunu ifade etti.

Öte yandan, vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfası olan ‘covid19.saglik.gov.tr' adresinden canlı yayınlandığı aktarıldı.

İL BAZINDA VAKA SAYILARI

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95),

Adıyaman (100,55),

Afyonkarahisar (22,32),

Ağrı (27,50),

Aksaray (92,01),

Amasya (96,06),

Ankara (35,49),

Antalya (78,20),

Ardahan (65,63),

Artvin (78,42),

Aydın (35,21),

Balıkesir (83,65),

Bartın (44,69),

Batman (12,49),

Bayburt (60,71),

Bilecik (35,41),

Bingöl (26,81),

Bitlis (10,35),

Bolu (44,96),

Burdur (75,54),

Bursa (34,87),

Çanakkale (37,61),

Çankırı (22,86),

Çorum (35,36),

Denizli (32,52),

Diyarbakır (17,53),

Düzce (43,99),

Edirne (65,66),

Elazığ (50,42),

Erzincan (60,37),

Erzurum (37,71),

Eskişehir (30,99),

Gaziantep (26,72),

Giresun (184,34),

Gümüşhane (97,18),

Hakkari (9,55),

Hatay (62,82),

Iğdır (23,28),

Isparta (33,88),

İstanbul (60,19),

İzmir (44,39),

Kahramanmaraş (39,38),

Karabük (34,15),

Karaman (103,16),

Kars (17,79),

Kastamonu (29,73),

Kayseri (56,71),

Kırıkkale (43,23),

Kırklareli (52,61),

Kırşehir (29,90),

Kilis (51,57),

Kocaeli (88,19),

Konya (90,99),

Kütahya (50,91),

Malatya (40,92),

Manisa (42,52),

Mardin (15,33),

Mersin (90,57),

Muğla (54,94),

Muş (16,28),

Nevşehir (66,16),

Niğde (54,67),

Ordu (194,42),

Osmaniye (139,81),

Rize (202,44),

Sakarya (76,77),

Samsun (171,29),

Siirt (21,37),

Sinop (79,52),

Sivas (33,08),

Şanlıurfa (27,12),

Şırnak (7,82),

Tekirdağ (55,37),

Tokat (118,52),

Trabzon (228,02),

Tunceli (38,96),

Uşak (27,70),

Van (14,89),

Yalova (75,17),

Yozgat (41,07),

Zonguldak (54,67)."