İller Bankası 18 ilde 365 sözleşmeli personel alacak!

İller Bankası giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere mühendis, mimar, iç mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, avukat, tekniker, yönetim personeli (istatistikçi) ve yönetim personeli alacak. İller Bankası sözleşmeli personel ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İller Bankası sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İller Bankası personel alımı şartları ve ilanın detayları...

İller Bankası duyurdu. 18 ilde 365 sözleşmeli personel alınacak. İller Bankası'nın Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, genel müdürlük başta olmak üzere yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli personel alınacak. Peki, İller Bankası sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İller Bankası personel alımı şartları ne? İşte İller Bankası personel alımı ilanının detayları...

İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan İller Bankası'nın ilanına göre, genel müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 365 sözleşmeli personel alınacak. Alım yapılacak kadrolar ise mühendis, mimar, iç mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, avukat, tekniker, yönetim personeli (istatistikçi) ve yönetim personeli olarak belirlendi.

İLLER BANKASI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24/05/2021 - 11/06/2021 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda gönderebilecekler. Adaylar sınava başvuru sırasında,

I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,

II) Eğitim ini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,

III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

IV) Avukat pozisyonuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç (3) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilecek.

İLLER BANKASI GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

İller Bankası ilanına göre, giriş sınavı şartları şu şekilde belirtildi:

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mühendis pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Mimar pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

İç Mimar pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İç Mimarlık bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Şehir Plancısı pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Avukat pozisyonu için;

Hukuk Fakültesinden mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

Yönetim Personeli (İstatistikçi) pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Yönetim Personeli (Diğer) pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Tekniker pozisyonu için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

ğ) Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

İLLER BANKASI BAŞVURULARINDA ARANACAK KPSS ŞARTI

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Avukat olarak istihdam edilecekler için KPSSP4, Yönetim Personeli olarak istihdam edileceklerden İstatistik bölümü mezunları için KPSSP12, Hukuk bölümü mezunları için KPSSP4, İktisat bölümü mezunları için KPSSP14, Maliye bölümü mezunları için KPSSP19, İşletme bölümü mezunları için KPSSP24, Bankacılık bölümü mezunları için KPSSP24, Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29, Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden yetmiş (70) veya üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın üç (3) katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

h) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında istihdam edilecek personel için; ilan tarihi itibariyle 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav ANKARA ’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecek.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekiyor.