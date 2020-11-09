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İlkokullar için kısa 2 - 3 kıtalık Atatürk ve 10 Kasım ile ilgili şiirler! En duygulu Atatürk’ü anma 10 Kasım şiirleri…

09 Kasım 2020 Pazartesi - 10:47 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 10:47

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaştıkça, 10 Kasım şiirleri ile ilgili araştırmalar da artıyor. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü her sene olduğu gibi bu se de 10 Kasım şiirleri ile anmak isteyen öğrenciler arama motorları üzerinden araştırmalarına hız verdi. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olarak belirlenen bugünde ulus olarak yasımızı tutuyoruz. Yasımızı şiirler yaşamak ve onu hatırlamak isteyen öğrenciler özellikle de ilkokul çağındakiler 2 – 3 kıtalık ilkokul 10 Kasım şiirlerini araştırıyor. Biz de ilkokullar için 2, 3 kıtalık Atatürk ve 10 Kasım ile ilgili şiirleri derledik. İşte en duygulu 10 Kasım şiirleri…


Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanmasının üzerinden 82 geçti. Her yıl Atatürk’ü anmak için 10 Kasım saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde Türkiye genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. TBMM binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82.yıldönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Atamızı anma göstergesi olarak 10 Kasım’a özel şiirler okunur. İşte 10 Kasım ile ilgili şiirler…

10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ATATÜRK ÖLMEDİ

Atatürk ölmedi,Yüreğimde yaşıyor,
uygarlık savaşında
bayrağı o taşıyor,
her gücü o aşıyor.

 

Türklüğü güç veren devrimler senin,
yurduma çizdiğin aydın yol senin,
gençlik senin,
sen gençliğimsin,
ölmedin ölemezsin,
ölmedin ölemezsin.

10 Kasım  

Sensiz 10 kasım da, nasıl güleyim 

Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim 

Albayrak yarıda, durur direğim 

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam. 

 

Hazan geldi Atam, çiçekler soldu 

Hergün şehit geldi, millet kahroldu 

Şehit anaları saçların yoldu 

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam. 

 

Güneşler tutuldu, ayda karardı 

Ağladı ulusun bahtı karardı 

10 kasımda ulus sana ağladı 

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam. 

 

ATATÜRK YAZAR
Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye'min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk'ten,
Bütün doğa,
Atatürk'ü anar,
Atatürk'ü şaşar.
Herşeydir OTürkiyem'de.
Göller, ırmaklar, ormanlar.
İmza imza Atatürk yazar.
M. Vasfi SARAL

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatanının yılmaz savunucusu
Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK


Vatan toprağını altın bilen
Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe
Atam dolma bahçede
Gözlerini kapamış
Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben Atama doymadım
Doysun kara topraklar

Atatürk

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

 

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