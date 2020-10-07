İlkokulda rezalet! Okul müdürü öğrencilere...

14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANMASI İSTENDİ

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre; şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan müdür C.A., suçlamaları reddetti. A.K.'nın idarecilik yaptığı okulda okuyan eski bir öğrencisi olduğunu belirten C.A., 8 yıllık öğrenimi boyunca mağdur A.K.'yı çeşitli nedenlerle telefonla aramış olabileceğini, birkaç kez A.K.'yla çalışma yöntemleri konusunda görüşme yaptığını, annesinin okulda çalışmayacağının duyulması üzerine kendisine iftira atıldığını savunmasında anlattı.

İddianamede mağdur çocuğun samimi iftiraları, tanıkların bazı günler A.K.'yı şüphelinin odasında gördüklerine ilişkin beyanları ve adli görüşmecinin tespiti dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmesi yerine A.K.'nın ifadesine itibar edildiği anlatıldı. Ayrıca mağdur çocuk ile C.A. arasında bir husumetin bulunmadığı, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda mağdur çocuğun C.A.'ya iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden olmadığı belirtildi. Savcılık C.A.'nın mağdur çocuğa karşı cinsel istismar, taciz ve tehdit suçlarından 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.