İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul kayıtları hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) corona virüs nedeniyle mart ayından bu yana devam edilen uzaktan eğitim uygulamasını tamamladı. Ancak bu yıl anaokullarına giden 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 1. sınıfa nasıl geçecek öğrenciler için sürecin nasıl işleyeceği veliler tarafından merak ediliyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul öncesi yaz okulları ne zaman açılıyor? Çocuğum hangi okula gidecek? İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? İşte okul kayıtları ile ilgili merak edilenler...

Yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacak olan öğrenciler için okul kayıt tarihleri pek çok velinin gündeminde yer alıyor. Yeni dönemde sürecin nasıl işleyeceği de merak konusu. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okul öncesi yaz okulları ne zaman açılıyor? Çocuğum hangi okula gidecek? İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? İşte okul kayıtları ile ilgili detaylar... OKUL ÖNCESİ YAZ OKULLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) 81 ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, daha önce 19 Haziran'a kadar açık tutulan okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin yeni bir gelişmeye yer verildi. Bu kapsamda eylül ayında ilkokula başlayacak ancak ana sınıfına devam etmemiş çocukların ilkokula hazırlanmaları amacıyla yaz okulları açılabilecek. Bunun yanında okul öncesi eğitime devam etmiş çocuklar için de yaz kulüpleri düzenlenecek. Velilerin yazılı talepte bulunmaları halinde bu öğrencilerin de sınıf tekrarı yapabilmelerine imkan sağlanacak.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Corona virüs nedeniyle ana okullarına devam edemeyen öğrenciler için yaz okulu açılması ile ilgili gelişmenin ardından pek çok veli de eylül ayınca açılacak okulların kayıt tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı eylül ayında açılacak okullar için kayıt tarihlerini henüz açıklamadı.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2019-2020 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek. Veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete konulacak e-kayıt sistemi üzerinden, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kayıt sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak e-Kayıt sisteminin aktif olacağı tarihler henüz belli olmadı.

E OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANINI İÇİN TIKLAYIN

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?

İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki otomasyon üzerinden doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.