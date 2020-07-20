İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e- Okul sisteminde 2020-2021 eğitim öğretim yılı ana sınıfı, ilk ve ortaokul kayıtları erişime açıldı. Çocuğu okul çağına gelmiş pek çok veli 'çocuğum hangi okula gidecek?' sorusuna yanıt arıyor. Adrese dayalı kayıt bilgisi ve okula başlama yaşını hesaplama ekranına MEB e- Okul sisteminden ulaşılabiliyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-Okul kayıt sorgulama ekranı ve ilkokul kayıtları ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e- Okul sisteminden ana sınıfı, ilk ve ortaokul kayıtları erişime açılmasının ardından pek çok veli 'Çocuğum hangi okula gidecek?' sorusunu araştırıyor. MEB e- Okul sistemi ile veliler TC Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi ile kolayca ulaşabiliyor. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-okul kayıt sorgulama ekranı ve ilkokul kayıtları ile ilgili detaylar...

2020-2021 eğitim öğretim yılı okul kayıtları belli oldu. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) e-Okul adrese dayalı okul sorgulama sisteminden çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını görebilecek.

Mili Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıtlarına ilişkin e-Okul adrese dayalı okul sorgulama sistemi açıldı.

E-OKUL ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hangi okullara gideceğinin belli oldu. Veliler "e-okul.meb.gov.tr" sitesine öğrenci için istenen bilgileri girdiğinde, çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını net şekilde görebilecek.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Velilerin çocuklarının okulunu öğrenmesi için hiçbir belgeye ve okula gitmek gerekmiyor. Aynı sistem üzerinden veliler, çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını da detaylı öğrenebilecek. 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş çocuklar ilkokula kayıt olabilecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri 31 Aralık-4 Eylül'de uyum eğitimine alınacak. Uyum eğitiminin ardından eğitim ve öğretimde resmen başlamış olacak.

ERKEN BAŞLATMAK VEYA ERTELEMEK İSTEYENLER DİKKAT!

Özellikle 69, 70, 71 aylık çocuklar kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne dilekçe vermeleri gerekiyor.

66, 67, 68 aylık çocuğunu erken kayıt yaptırmak isteyenler ise okul müdürlüklerine dilekçe verebilecek.