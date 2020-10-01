İlkokul 2. 3.4 sınıflar ile ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

2020-2021 eğitim yılı uzaktan başladı. 21 Eylül’de İlkokul 1. sınıflar dışında eğitim uzaktan devam ediyor. Veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitim modeline ne zaman geçileceği merak ederken, Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda açıklama yaptı. Peki, aşamalı yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

21 Eylül'de 1. Sınıflarda belirlenen şartlar kapsamında yüz yüze eğitim başladı. İlkokul 2. 3. 4. sınıflar, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlerine devam eden öğrenciler ise 'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. 21 Eylül'e 1. sınıflar için başlayan yüz yüze eğitimin ne zaman tüm sınıflara uygulanacağını merak ediyor.

Ana sınıfı ve birinci sınıflar 21 Eylül’de başlayan uyum haftasını geride bıraktı. İkinci hafta dersler iki gün, 30’ar dakikadan 5 ders olarak belirlendi. İkinci hafta sonunda da salgının seyrine göre başka hangi kademelerde yüz yüze eğitim başlatılacağına karar verilmişti. Peki, tüm sınıflar yüze yüze eğitime ne zaman başlayacak?

TÜM SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan sel afetinin ardından Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada yüz yüze eğitimöğretime başlayan Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.Okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıplarının uzun vadede tahribata yol açabileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yüz yüze eğitimin başlamasının ikinci haftasında da Giresun’da olmak istedik. Biz emin olunsun gün gün takip ediyoruz. Ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz? Şunu açık söyleyeyim ki her şey güzel gidiyor. Tek tük problemler oluşmasına rağmen krize müdahale ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında ortaya konulacak yol haritası olacak. Düşündüğümüzde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda okulların açılmasıyla ilgili daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir. Bugünde Dereli’de bir okuldayız. Her şeyin yolunda gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreç tedbirler alarak, okulların açılması için gereken çalışmaları yapmak" dedi.

Salgının seyrine göre okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflar için başlatılan yüz yüze eğitime alternatifli planlamalar dahilinde aşamalı olarak geçilecek. Net tarih salgının seyrine göre belirlenecek.

YÜZDE 70’İ OKULDAYDI

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımının zorunlu tutulmadığı bu süreçte veli, yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlık sürecinde yaptıkları araştırmada, birinci sınıfların velilerine çocuklarını salgın döneminde okula gönderip göndermeyeceklerini sorduklarını ve ‘göndereceğiz’ diyenlerin oranının yüzde 30’larda olduğunu belirterek, “Okullarımızı açtık ve yüzde 70.2’si çocuklarımızı okula gönderdi” açıklamasını yapmıştı. Bakan Selçuk ayrıca ‘Yüz yüze eğitimde ikinci sırada ikinci sınıflar mı var?’ sorusunu yanıtlarken, çabalarının o yönde olduğunu ifade etmişti.