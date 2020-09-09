İlkokul 1. sınıf ne zaman açılacak? İlkokul 1.sınıf yüz yüze mi eğitim yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1'den başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." Peki, ilkokul 1. Sınıf ne zaman eğitime başlayacak?

Uzaktan eğitim devam ederken, okulların açılış tarihi ile yüz yüze eğitimin detayları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Yeni dönemde eğitim-öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz" ifadelerini kullandı.

İLKOKUL 1. SINIF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul öncesi ile ilkokul birinci sınıfının açılacağını belirterek şunları söyledi;

Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüzyüze eğitimi hen de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü altyapsı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmaları devam ediyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzaktan eğitime 18 Eylül tarihine kadar devam edeceğini açıklamıştı. 21 Eylül 2020 tarihinde ise yüz yüze eğitime başlanacağı ifade edilmişti.