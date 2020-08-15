İlkin Tüfekçi kimdir? Arka Sıradakiler’in Selin karakteri İlkin Tüfekçi hangi dizilerde oynadı?

Arka Sıradakiler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan İlkin Tüfekçi, sosyal medya hesabından David Beckham'ın paylaştığı hikayeyi izlediğini gösteren bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından İlkin Tüfekçi hakkında merak edilenler de arttı.

Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan İlkin Tüfekçi, sosyal medya hesabı üzerinden David Beckham'ın hikayesini izlediğini paylaştı. Instagram'dan yaptığı hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, David Beckham'ı kastederek "Bir dakika doğru mu gördük" dedi. Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti.

İLKİN TÜFEKÇİ KİMDİR?

I·lkin Tüfekçi, 5 Temmuz 1987 tarihinde I·stanbul'da dünyaya geldi. Babası eski futbolculardan I·lyas Tüfekçi'dir. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler dizisi ile yaşayan İlkin Tüfekçi; Papatyam, Kader Çizgisi, Karadayı ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Şule karakterine hayat verdi.