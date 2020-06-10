İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 AKP’li vekilin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım attı.

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN SUÇ DUYURUSU

Milletvekillerinin yasama faaliyetlerini özgürce yerine getirmesinin demokrasinin gereği olduğu bildirilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük talihsizliktir. Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinden dolayı suçlanması ancak antidemokratik rejimlerde ve vesayet düzeninin geçerli olduğu ülkelerde söz konusu olabilir. Şüphelinin bu doğrultudaki açıklamaları vesayet düzeninin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir."

FETÖ ile mücadele edenleri asılsız ithamlarla itibarsızlaştırmanın bu örgütle mücadeleye zarar verdiği belirtilen dilekçede, "FETÖ ile samimi mücadele iddiasında olan herkesin, FETÖ ile mücadeleyi zaafa veya akamete uğratacak davranışlardan özenle kaçınması milletimizin ortak beklentisidir." ifadesi kullanılmıştı.

Dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesinin örnek kararlarına yer verilerek, Başbuğ'un sözlerinin müvekkillerinin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu kaydedildi. Dilekçede Başbuğ hakkında "hakaret" suçundan soruşturma yapılarak kamu davası açılması istenmişti.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde ise "Şüphelinin konuşmasında yer alan ifadeler iftira suçunun unsurlarını ihtiva etmektedir. Şüpheli müvekkillerimizin yürüttükleri yasama faaliyeti nedeniyle FETÖ suç örgütünün siyasi ayağını oluşturduklarından bahisle suç duyurusunda bulunacağını ifade eden açıklaması ile atılı suçu işlemiştir." ifadesine yer verilmişti.

Dilekçede, Çiçek hakkında "iftira" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.