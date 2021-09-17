17 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.54 EURO 10,1270 0.68
USD 8,5940 0.80 ALTIN 485,180 0.97
CANLI BORSA
TÜMÜ

İlker Başbuğ hakkında 4 yıl hapis istemi

17 Eylül 2021 Cuma - 15:46 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 16:04

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayak tartışmalarına ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamalar yargıya taşınmıştı. Başlatılan soruşturma sonrası iddianame hazırlandı. İddianamede Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi.


Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "FETÖ'nün siyasi ayağı"yla ilgili tartışmalar sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlaması yöneltilerek 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
 
İlker Başbuğ bu tartışmalar sırasında "askerlerin sivil mahkemeler tarafından yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi kim yaptı? O düzenlemenin altında kimin imzası varsa FETÖ'nün siyasi ayağı da oradadır" ifadelerini kullanmıştı. O düzenlemede imzası bulunan aralarında Bekir Bozdağ'ın da olduğu 6 AK Parti'li suç duyurusunda bulunmuştu. 

ETİKETLER

İlker Başbuğ FETÖ siyasi ayak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.