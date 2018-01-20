İlker Başbuğ’dan Afrin operasyonu açıklaması

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Afrin operasyonuyla ilgili "Afrin operasyonu gerekli bir harekattır. Türkiye, PKK'nın Suriye'de yapılaşmasına izin veremez" dedi. İlker Başbuğ, "Sınırımızda Suriye merkezi hükümeti ile işbirliği yapmalıyız" diye konuştu.

