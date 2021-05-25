İlker Ayrık, 'Seksenler'e geri dönüyor

TRT 1 dizisi 'Seksenler' yaz sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken, sürpriz bir ismin de sevilen yapıma geri döneceği haberi geldi.

'Seksenler'de 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık, diziye yeniden katılıyor. İlker Ayrık, dizinin ilk sezonlarında hikaye gereği Belçika’ya gitmişti. Bir süredir Belçika’da olan Çağatay, bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. Herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber annesi Rukiye’nin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyuncu, 'Seksenler' dizisine geri dönmesiyle ilgili “Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” dedi.

ZEYNEP DEMİREL, SEKSENLER’DE

2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 'Seksenler' ailesine Çağatay’ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak katılıyor.

Demirel, 'Seksenler' dizisine katılmasıyla ilgili, "Usta oyuncularla kamera karşısına geçtiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Kendimi çok şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu.