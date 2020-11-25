25 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.336 1.17 EURO 9,4670 -0.60
USD 7,9600 -0.56 ALTIN 463,950 -0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

İlker Aksum’un alışveriş turu beş dakika sürdü

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:22 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:27

Oyuncu İlker Aksum, önceki gün sevgilisi Şeyma Şener’le birlikte Etiler’de objektiflere yansıdı.


Şeyma Şener’le görüntülenen İlker Aksum’un alışveriş turu beş dakika sürdü. AVM’ye girmesiyle çıkması bir olan Aksum, soru almayarak gazetecilere iyi çalışmalar diledi. 
 
(Milliyet/Mesut Yılmaz)

ETİKETLER

ilker aksum alışveriş tur
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.