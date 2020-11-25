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İlker Aksum’un alışveriş turu beş dakika sürdü
İlker Aksum’un alışveriş turu beş dakika sürdü
25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:22
| Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:27
Oyuncu İlker Aksum, önceki gün sevgilisi Şeyma Şener’le birlikte Etiler’de objektiflere yansıdı.
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Şeyma Şener’le görüntülenen İlker Aksum’un alışveriş turu beş dakika sürdü. AVM’ye girmesiyle çıkması bir olan Aksum, soru almayarak gazetecilere iyi çalışmalar diledi.
(Milliyet/Mesut Yılmaz)
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