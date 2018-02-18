İlkadım’dan Unkapanı’nın geleceğini değiştirecek proje

Yapı ömrünün azalmasıyla yıkımı yapılan eski binanın yerine yapılacak olan eserin inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, inşaatın verilen sürede tamamlanması için talimat verdi. Proje üzerindeki detayları inceleyen Başkan Tok, eser tamamlandığında Unkapanı’nda büyük değişim ve dönüşümün yaşanacağına dikkat çekti.

Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin aynı anda birçok ihtiyacı karşılayan özellikli ve kapsamlı bir proje olduğunun altını çizen Başkan Tok, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve merkez mahallelerden olan Unkapanı Mahallesi’ne yakışan modern bir kültür ve yaşam merkezi olacak binada otopark sorununa da çözüm getirdiklerini ifade etti.

Verilen sözleri bir bir yerine getirerek İlkadım’ın hizmette altın çağını yaşadığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Tok, “Unkapanı Kültür Merkezi'nin yerine yenisi planlanan sosyal, kültürel, sportif ve ticari yaşam alanlarına dönüşecek dev bir kültür ve yaşam merkezi inşa ediyoruz. Yeni ve modern yapısıyla birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanan Yeni Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimiz bölgenin çehresini değiştirecek. Yeni binanın ilk katı dükkanlardan oluşurken zemin katta planlanan 200 araçlık otoparkı ile şehrin en büyük sorunlarından olan otopark sorununa önemli ölçüde çözüm olacak. Yeni yapının 1 ve 2’nci katlarında kültür merkezi ve hanımlar kültür ve yaşam merkezi ve spor salonu yer alacak. Kültür ve Yaşam Merkezimiz özellikle hanım kardeşlerimizin sosyal hayata katılmalarında büyük rol oynayacak. Spor salonu ile sağlıklı yaşamın merkezi olurken vatandaşlarımız şık bir salonda düğün, nişan, sünnet ve benzeri etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Fore kazıkları çakılan inşaatımız verilen süre içerisinde tamamlandığında yeni Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimiz, muhteşem mimarisi ile birlikte sosyal, kültürel, sportif ve ticari yaşam alanlarına dönüşecek. Bu dönüşüm Unkapanı mahallesinin modern anlamda değişim ve gelişimine de büyük katkı sağlayacak” dedi.