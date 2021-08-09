İlk yarıda her sıfır KM araç başına 7 ikinci el düştü!

Mayıs ayı ortasından itibaren kısıtlamaların gevşetilmesiyle beraber tekrar hayata dönen ikinci el otomobil pazarı, Kurban Bayramı'na kadar yüksek bir ivme kazanırken, bayram sonrası hareketlilik yerini durağanlığa bıraktı. 2020 Temmuz ayına göre ikinci el otomobil pazarı yüzde 25 daralırken, uzun bayram tatili ve bayram sonrası yaşanan hareketsizlik, sektör temsilcilerinin beklentilerini karşılayamadı.Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş "Okulların açılması, aşılamanın devam etmesi, özellikle kısıtlamaların tekrar yaşanmaması, insanların ikamet ettiği şehirlere geri dönmesi gibi faktörler sebebiyle Ağustos ayının ikinci yarısı hareketli geçecektir; ilk yarıda ise ciddi bir sirkülasyon beklemiyoruz. Sıcak hava dalgasıyla tatil yörelerinde yaşamını devam ettiren vatandaşımızın sayısı oldukça fazla." dedi.

Yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 5



Fiyat konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karakaş "Fiyatlarda artış söz konusu değil, stoklar gayet yeterli. Filo kiralama araçlarının değişim döneminde olduğumuzdan ikinci ele sıkı bir tedarik gerçekleşiyor. Yılbaşına oranla ciddi bir fiyat değişimi yok, marka-modele bağlı maksimum yüzde 5 artış yaşandığını söyleyebiliriz. Kur dengesi ve sıfır otomobil tedarikine bağlı olarak fiyatlarda değişim yaşanabilir, fakat müthiş bir artış yaşanmayacaktır. Sektör, durağan bir pozisyondan "az durağan" bir pozisyona geçecektir." yorumunu yaptı.



Sıfır kilometre araç başına 7 ikinci el düştü



Yılın ilk yarısını da kapsamlı biçimde değerlendiren Karakaş "2020 yılına göre pazarı kıyaslayacak olursak, çok kötü bir yıl geçirdiğimizi dile getirmek isterim. Bu sene sektör olarak net bir ifadeyle düşüşteyiz, geçtiğimiz sene 8,2 milyonluk bir pazar vardı. Şu anda Ocak-Haziran 2021 dönemi pazarımız otomobil+hafif ticari 3 milyon 45 bin 113 adet, sıfır kilometre araç satış adedimiz ise yine hafif ticari araçlarla birlikte aynı dönem için 432 bin 129. Sıfır kilometre araç başına düşen ikinci el araç sayısı ilk 6 aylık dönemde ortalama 7,05. En iyi ihtimalle realist bir şekilde baktığımızda ikinci elin 2021'i 6,5 milyonla kapatacağını bekliyoruz" diye konuştu.