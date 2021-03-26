İlk tweeti satın alan iş insanından o soruya yanıt! Mona Lisa benzetmesi yaptı

2.9 milyon dolar vererek, Twitter'da atılan ilk tweeti satın alan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi. Estavi'ye "Bir tweete niye bu kadar verdiniz?" diye soruldu. Türk kökenli iş insanı tweeti ünlü Mona Lisa tablosuna benzetti. "Bundan 50 yıl sonra değerinin ne olacağını kim bilebilir" dedi.

Türkiye kökenli iş insanı Sina Estavi "Bir Tweete neden bu kadar para verdiniz?" sorusunu yanıtladı.

Estavi, 'Akıllı bir yatırım yaptığını' söyledi. Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO 'su olan 29 yaşındaki iş insanı, satın aldığı Tweeti Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna benzetti.

Estavi, "Bu bir dijital varlık olarak insanlık tarihinin bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk tweetinin fiyatının ne olacağını kim bilebilir" dedi.