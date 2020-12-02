02 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 0.62 EURO 9,4500 -0.05
USD 7,8410 0.12 ALTIN 459,230 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

İlk toplantı cuma günü internet ortamında yapılacak!

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 11:04 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 11:04

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık'taki ilk toplantının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda internet ortamında yapılması kararlaştırıldı.


Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı internet ortamında  yapılacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları  ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, 4 Aralık'taki ilk  toplantıyla başlayacak. Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret  görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek.
 
 Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev  sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu.    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 4 Aralık'taki ilk  toplantını bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim  içi yapılması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş  yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.
 
   Yeni asgari ücret, dört toplantının ardından belirleniyor
 
 Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi  olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.  Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),  işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi  Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları  kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren  temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.  Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en  az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği  halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
 
  Mevcut asgari ücret net 2 bin 324 lira?
 
 Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira,  vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.  Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga  vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.  Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik  primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
 

ETİKETLER

toplantı korona ilk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.