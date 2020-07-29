İlk ticari uzay hava yolu mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Galactic, uzay mekiğinin iç tasarımının tanıtımını yaptı. Firma yetkilileri, yeni astronot programı hazırlayarak uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi vereceğini de ifade etti. Uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar mümkün olduğunda, kişiler koltuk başına 250 bin dolar (1 milyon 741 bin TL) ödeyerek uzaya gidebilecek.

“SALGIN OLMASAYDI BU SENE İLK UÇUŞ YAPILACAKTI”

Şirketin sahibi Richard Branson, “Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır” dedi. Branson, bu sene ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlıyordu. Koronavirüs salgını sebebiyle uçuş başka bir tarihe ertelendi.

VIRGIN GALACTIC ŞİRKETİ