İlk teravih namazı ne zaman 2021? Camilerde teravih namazı kılınacak mı, teravih namazı ne zaman nasıl kılınır, kaç rekattır?

Koronavirüs nedeniyle bu sene de camilerde cemaat halinde teravih namaz kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, teravih namazı evlerde kılınabilecek. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan teravih namazı kaç rekattır, ne zaman, nasıl kılınır? İşte İlk teravih namazı...

Ramazan ayına az bir süre kaldı. Bu sene de camilerde koronavirüs nedeniyle cemaat ile namaz kılınamayacak. Peki, evde Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? 4 rekât teravih namazının kaçı farz, kaçı sünnettir?

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen "Şifa Ayı Ramazan" ana temalı videoların gösterildiği programda konuşan Erbaş, 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak teravih namazının ardından, 13 Nisan Salı günü tutulacak oruç ile mübarek ramazan ayına girileceğini belirtti.

TERAVİH NAMAZLARIMIZI EVLERİMİZDE KILMANIN DAHA UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERDİK"

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli." Açıklamasını yaptı.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

4 REKÂT TERAVİH NAMAZININ KAÇI FARZ, KAÇI SÜNNETTİR?

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur.