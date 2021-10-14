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İlk S-500 aktif edildi! Moskova'yı koruyacak...

14 Ekim 2021 Perşembe - 9:15 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 9:15

Rusya, S-500 Prometey (55R6M Triumfator-M) Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'ni kullanıma aldı. Sistem, ilk olarak Moskova'yı koruyacak.


Bir süredir S-500 Prometey Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HSFS) geliştirme çalışmalarını sürdüren Rusya, ilk bataryayı kullanıma aldı.
 
TASS tarafından edinilen bilgiye göre; Rus Ordusu'na teslim edilen ilk S-500 bataryası, Moskova'nın hava sahasını koruyan bir birliğe teslim edildi.
 
İkinci S-500 bataryası da gelecek yıl Rus Ordusu'na teslim edilecek.
 
S-500'ün canlı atış testlerine ilişkin ilk görüntüler, Temmuz 2021'de yayınlanmıştı.
 
Kapustin Yar şehrinde bulunan eğitim sahasında gerçekleştirilen testte; S-500 sistemi yüksek hızlı balistik hedefe karşı test edilmişti. (Savunma Sanayi ST)

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