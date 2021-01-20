Adet görme gibi kişisel konular hakkında konuşmak, ebeveynleri ve çocukları biraz rahatsız edebilir. Ancak çocukların güvenilir bilgiye ihtiyacı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çocuklarınızın vücutlarını anlamalarına yardımcı olmak, sağlıkları hakkında doğru kararlar vermelerine yardımcı olacak ilk bilgileri vermek önemlidir. Peki, İlk regl dönemi hakkında ebeveynler ne yapmalı? Çocuklarla adet dönemleri hakkında ne zaman konuşulmalı? Regl öncesi belirtiler ne? İşte kızı ilk kez regl olan anneler için öneriler...

Bir ebeveyn veya veli olarak, bir gence ilk dönemlerinde nasıl rehberlik edileceğini bilmek zor olabilir. Henüz çocuğunuzun regl dönemiyle karşı karşıya kalmadıysanız, ilk günden önce anlatmak ve doğru iletişim kurmak önem taşıyor. Peki, İlk regl dönemi hakkında ebeveynler ne yapmalı? Çocuklarla adet dönemleri hakkında ne zaman konuşulmalı? Regl öncesi belirtiler ne? İşte kızı ilk kez regl olan ebeveynler için öneriler...

Adet dönemleri hakkında konuşmak abartılmamalıdır. Bunun yerine, sohbete erken başlayın ve yavaşça çocuğunuzun anlayışını geliştirin. Kızların regl dönemi hakkında güvenilir bilgiye ihtiyaçları vardır. O yüzden erken konuşmanız regl dönemine hazır olmaları açısından önem taşıyor.

İLK REGL NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Ne hakkında konuştuğunuz çocuğunuzun yaşına ve gelişim düzeyine bağlıdır. İşte çoğu çocuğun aklına gelen bazı sorular:

Çoğu kız, ilk adetini 10 ila 15 yaşları arasında alır. Ortalama yaş 12'dir, ancak her kızın vücudunun kendi programı vardır.

Bir kızın adet görmesi için tek bir doğru yaş olmamasına rağmen, yakında başlayacağına dair bazı ipuçları var. Tipik olarak bir kız, göğüsleri gelişmeye başladıktan yaklaşık 2 yıl sonra adet görür. Başka bir işaret, bir kızın iç çamaşırında görebileceği veya hissedebileceği vajinal akıntı sıvısıdır (bir çeşit mukus gibi). Bu akıntı genellikle bir kız ilk adet görmeden yaklaşık 6 ay ila bir yıl önce başlar.

Hormonlar kimyasal habercilerdir. Yumurtalıklar östrojen hormonlarını salgılar ve progesteron . Bu hormonlar rahim (veya rahim) zarının oluşmasına neden olur. Yerleşik astar, döllenmiş yumurtanın yapışması ve gelişmeye başlaması için hazırdır. Döllenmiş yumurta yoksa, astar bozulur ve kanar. Sonra aynı süreç baştan başlar. Astarın oluşması ve ardından parçalanması genellikle yaklaşık bir ay sürer. Bu yüzden çoğu kız ve kadın adetlerini ayda bir geçiriyor.

REGL HEP DÜZENLİ Mİ OLUR?

Bir kız regl dönemine başladıktan sonraki ilk birkaç yıl düzenli gelmeyebilir. Bu ilk başta normaldir. İlk adetinden yaklaşık 2-3 yıl sonra, bir kızın adet dönemleri ayda bir gelmelidir.

REGL NE KADAR SÜRER?

Dönemler genellikle yaklaşık 5 gün sürer. Ancak bir dönem daha kısa veya daha uzun sürebilir. Adet dönemleri genellikle yaklaşık ayda bir gerçekleşir. Ancak bazı kızlar adet dönemlerini her 3 haftada bir alır. Bazıları ise sadece 6 haftada bir adet görüyor.

EBEVEYNLER İÇİN İPUÇLARI

Çocuklarınızla regl dönemi hakkında konuşurken kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bu bilgiyi almanın başka bir yolu olduğundan emin olun. Belki birlikte video izlemek veya kitap okumak daha kolay olabilir. Ayrıca doktorunuzdan, hemşirenizden, okul danışmanınızdan veya güvendiğiniz bir aile üyesinden çocuğunuzla konuşmasını isteyebilirsiniz.

- Onlara adet görmenin hayatın normal bir parçası olduğu konusunda güvence verin.

- Gerçeklere bağlı kalın. Menstruasyonla birlikte iyi ya da kötü kişisel geçmişinizin bakış açısını şekillendirmesini istemezsiniz.

- Farklı adet ürünü seçeneklerini ve bunların nasıl kullanıldığını açıklayın.

- Sırt çantasında veya dolapta kolayca saklayabilecekleri bir çift iç çamaşırı, mendil ve adet ürünlerini içeren bir adet seti oluşturmalarına yardımcı olun.

- Yıllar boyunca öğrendiğiniz hayat derslerini de paylaşabilirsiniz. Örneğin:

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