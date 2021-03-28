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İlk oruç ne zaman? Ramazan ayın kaçında başlıyor? Oruç ne zaman başlıyor 2021?

28 Mart 2021 Pazar - 10:55 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 10:55

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı bu yıl da geçen yıl olduğu gibi koronavirüsün gölgesinde geçecek. Milyonlar “Ne zaman oruç tutacağız?” sorusunu araştırırken Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. Peki, İlk oruç ne zaman? Ramazan ayın kaçında başlıyor? Oruç ne zaman başlıyor 2021? İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi ve Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler...


Ramazan'a kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş oruç ve ramazan ile ilgili araştırmalarına başladı. Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi bu yılda da koronavirüsün gölgesinde geçecek. Ramazan'a geri sayım devam ederken pek çok kişi "Ramazan orucu ne zaman 2021? Ne zaman oruç tutacağız? Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2021?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, İlk oruç ne zaman? Ramazan ayın kaçında başlıyor? Oruç ne zaman başlıyor 2021? İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi ve Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler...
 
 
2021 RAMAZAN NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN?
 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. 2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek. 
 
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
 
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
 
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
 
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
 
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
 

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