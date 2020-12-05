Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Törende Arifiye'deki tank palet fabrikası iddialarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın özelleştirilmesi ya da satışının söz konusu olmadığını bunun bir işletme devri olduğunu dile getirirken, rakam noktasında ise fabrikanın değerinin 20 milyar dolar değil 250 milyon dolar olduğunu vurguladı. İlk Milli Helikopter Motoru kim tarafından üretildi? TS 1400 motor özellikleri…

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400 için teslim töreni bugün yapıldı. Törene Vahdettin Köşk'ünden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli motorun önemine vurgu yaparak diğer savunma araçlarına yönelik gerçekleştirilen motorların da çok yakında envantere alınacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Arifiye'deki tank palet fabrikası iddialarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Hamdolsun TEİ, sadece motor tasarlayan değil, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor.

ÇOK YAKINDA ENVANTERE ALACAĞIZ

Çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA ve SİHA'ların motorlarını da geliştiriyoruz. Tüm bu motorları yakında envantere almaya başlayacağız.

Bir yandan TUSAŞ'ın bir yandan özel sektörün gayretleri ile havacılık başta olmak üzere tüm motor üretiminde Türkiye'yi dünya markası yapmaya adım adım yaklaşıyoruz.

TANK PALET FABRİKASI İDDİALARI: ÖZELLİŞTİRME YA DA SATIŞ DEĞİL İŞLETME DEVRİ

Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.

Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Arifiye'deki fabrika makineleri, binası dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesisti. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründen hiç fabrika görmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Paleti Fabrikası işletme devrini şu şekilde anlattı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Yaptığı konuşmada tank paleti fabrikasının özelleştirme konusuna da değinen Erdoğan, 'Arifiye'deki fabrika; arazisi, binası, makineleri dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı.

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Alt Sistemler Dairesi önderliğinde yürütülmekte olan proje kapsamında, bir yandan ülkemizde gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da Özgün Helikopter’e entegre edilebilecek, 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve millî motor, TEI tarafından geliştiriliyor.

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 8 yıllık bir proje olup, tamamı TEI çalışanlarından oluşan ve TEI’nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofisleri'nde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede çalışıyor.