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İlk kez konut alacaklara müjde!

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 11:34 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 11:34

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek amacıyla sistemi yeniden düzenlediklerini belirterek "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz." dedi.


Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut sahibi olmayan  vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf  edilerek karşılanmasını amaçlayan "konut hesabı"nın 2016 yılında uygulamaya  konulduğunu hatırlatarak sistemde devlet katkısının azami 15 bin lira olduğuna  dikkati çekti.
 
Katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve  konut sahipliğinin bulunmaması gerektiğine işaret eden Şimşek, devlet katkısına  hak kazanabilmek için de en az 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme şartının  bulunduğunu anımsattı.
 
Ekim 2017 verileri dikkate alındığında 14 bankada mevcut konut hesabı  sayısının 11 bin 348 olduğunu belirten Şimşek, bu sayıyı yetersiz bulduklarını  dile getirdi.
 
Şimşek, katılımcıların sistemi yeterince cazip görmediği tespitinden  hareketle uygulamanın daha etkin hale getirilmesi amacıyla sistemi yeniden dizayn  etmeye karar verdiklerini vurguladı.
 
Ortaya koyulacak yeni konut hesabı modeliyle mevcut sistemin  aksaklıklarını gidereceklerini ve yeni destek unsurları ekleyeceklerini belirten  Şimşek, "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni  düzenleme üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
DAHA FAZLA DEVLET KATKISI PLANLANIYOR
 
Modelin, katılımcıların sistem vasıtasıyla konut alımını  öngörebilecekleri bir bütünlük içerdiğini ifade eden Şimşek, yeni modelde mevcut  devlet katkısının devam edeceğini ancak katılımcılara daha fazla devlet katkısı  verilmesinin planlandığını bildirdi.
 
Konut Hesabı Sistemi ile tasarruf süreci ve konut kredisi (mortgage)  arasında ilişki kurularak katılımcılara ilave avantajlar sağlanacağına dikkati  çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik olarak bankalar ve  katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük faiz oranıyla  tasarruf yapılması ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi  kullanılması söz konusu olabilir. Mevduat olarak tutulan paranın süresi ve  miktarı arttıkça, kredi kullandırımı sırasında uygulanacak faiz de daha düşük  kalacak. Kredi faiz oranında ne kadarlık bir indirim yapılacağı aktüerya  hesapları sonucunda belirlenecek. Konut hesabına yapılan devlet desteği de göz  önünde bulundurulduğunda ev almak isteyen vatandaşlarımız için daha düşük bir  kredi faizi söz konusu olabilecek. Bunun için bankalarla gerekli görüşmelerde  bulunacağız."
 
DÜŞÜK STOPAJ VE TAPU HARCI FIRSATI
 
Uygulama kapsamında konut alan katılımcılara ilave vergi avantajları  sağlanacağını vurgulayan Şimşek, tasarrufların altın depo hesaplarında altın  olarak biriktirilmesine de imkan tanınacağını söyledi.
 
Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev  alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi.
 
Yeni konut hesabı modelinin, konut alımını kolaylaştırmanın yanı sıra  tasarrufları artıcı bir etki yaratmasının da beklendiğini vurgulayan Şimşek,  düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK'ye sunacaklarını sözlerine ekledi.

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