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İlk kez hastaya başparmaktan anjiyo yapıldı

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 14:59 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 14:59

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastaya ilk defa başparmaktan anjiyo yapıldığı bildirildi.


Hastanenin açıklamasında, söz konusu işleminin bölgede ilk kez  gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Anjiyonun kardiyoloji uzmanı Barış Kavvasoğlu tarafından yapıldığı  kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu işlem Türkiye’de sayılı merkezde yapılabiliyor. Sol elin atar  damarının en uç kısmı olan distal radial artere baş parmağın üstündeki enfiye  çukurundan giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. İşlem sonrası kanamanın  durdurulması daha kolay, istenmeyen kanama ve şişliklerin oluşması daha azdır.  Kronik böbrek hastalığı olan hastalar için, vasküler geleneksel radial yaklaşımda  damardaki olası yaralanma hemodiyaliz için bu bölgenin kullanılmamasına neden  olur. Dolayısıyla, başparmaktan koroner anjiografi ile gelecekteki arterio-venöz  fistül ihtiyacı için damar korunmuş olur."
 
 

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hatay anjiyo başparmak
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