İlk kez hastaya başparmaktan anjiyo yapıldı

Hastanenin açıklamasında, söz konusu işleminin bölgede ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi.

Anjiyonun kardiyoloji uzmanı Barış Kavvasoğlu tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu işlem Türkiye’de sayılı merkezde yapılabiliyor. Sol elin atar damarının en uç kısmı olan distal radial artere baş parmağın üstündeki enfiye çukurundan giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. İşlem sonrası kanamanın durdurulması daha kolay, istenmeyen kanama ve şişliklerin oluşması daha azdır. Kronik böbrek hastalığı olan hastalar için, vasküler geleneksel radial yaklaşımda damardaki olası yaralanma hemodiyaliz için bu bölgenin kullanılmamasına neden olur. Dolayısıyla, başparmaktan koroner anjiografi ile gelecekteki arterio-venöz fistül ihtiyacı için damar korunmuş olur."