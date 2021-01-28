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İlk kez Güney Afrika'da görülmüştü! Yeni tür ABD'ye sıçradı

DHA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 20:20 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 20:20

Güney Afrika'da ilk kez görülen koronavirüs (Covid-19) varyantının ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki iki kişide görüldüğü açıklandı.


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Güney Afrika koronavirüs Güney Karolina
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