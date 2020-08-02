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İlk kez görüntülendi! Sarılarak...

İlk kez görüntülendi! Sarılarak... Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takılan Tan Taşçı'nın yanında üç kadın arkadaşı vardı.
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