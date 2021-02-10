İlk isim önerisi Devlet Bahçeli'den geldi: Cacabey...

Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzaya gidecek astronot için Türkçe isim önerisi olarak 'Cacabey diyelim' dedi. Bahçeli'nin önerisiyle Cacabey kimdir sorusu da merak edildi. Tarihte ilk gök bilim medresesini açan Cacabey, kimya, fizik ve matematik eğitimleri veriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün akşam uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri MHP lideri Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, hem tarihi bir kimlik hem de Türkçe bir isim olmasına dikkat çekerek 'Cacabey' ismini önerdi. Bahçeli, Kırşehir 'de bir medrese inşa ettiği ve gök bilimiyle ilgilendiği için Cacabey'i önerdiğini belirtti.

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da isim önerileri hakkında ‘Umarım güzel bir isim bulunur. Cecebey de ilginç bir isim, daha önce de Gökmen geçmişti. Biraz daha zamana ihtiyacımız var herkesin içine sinecek bir isim için’ ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İSİM ÇAĞRISINI BU SÖZLERLE YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AY’A ULAŞARAK SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gökyüzüne bak ayı gör” ifadeleriyle Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı’nı açıkladı. Erdoğan, “Milli Uzay Programı’ndaki birinci ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmektir. Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir” dedi. Erdoğan, "İnşallah Ay’a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.