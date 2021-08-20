İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk insansız deniz aracı ULAQ ile lazer güdümlü füze atışları gerçekleştirdiklerini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu anımsattı.

İnsansız deniz araçlarında yeni konseptler geliştirme aşamasında olduklarını belirten Alanç, fuardaki en yeni ürünün insansız ULAQ deniz aracı ailesine yeni katılan insansız denizaltı savunma harbi aracı olduğunu söyledi.

Alanç, denizaltı savunma harbi botunun konseptinde iki farklı ürün alanında geliştirme yaptıklarının altını çizerek, "Son dönemde özellikle daha küçük denizaltıların veya sabotaj amaçlı limanlara ve kritik üslere giren dalgıçların tehdit unsurları olduğunu görüyoruz. Bu alanda çalışabilecek çok hassas denizaltı savunma harbi botları tasarladık. Proje ortağımız Meteksan Savunma'nın katkısı çok büyük. Onlarla birlikte geliştirdiğimiz bu deniz altı savunma harbi botunun da üretimine başlayacağız. İnsansız denizaltı savunma harbi aracında üretime hazırız. Tasarımımız tamamen bitmiş durumda. 2021 içine bunu sığdırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine öncelikle amacımız kendi güvenlik güçlerimiz sonra ihracat." ifadelerini kullandı.