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İlk insanlı uzay yolculuğu tamamlandı! İşte Nasa'nın Spacex görüntüleri

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:34 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 9:38

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan uzay kapsülü Dünya'ya döndü. İşte Spacex geri dönüş görüntüleri...


NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX tarafından üretilen "Crew Dragon"  mekiğinin parçası olan kapsülün, atmosfere girdikten sonra paraşütle Florida  eyaletinin Meksika Körfezi kıyısındaki Pensecola kenti açıklarında suya indiği  belirtildi.
 
Bu, ABD'nin 45 yıl aradan sonra uzaydan denize yaptığı ilk iniş  olmanın yanında, özel bir şirketin geliştirdiği roket ve mekikle gerçekleştirilen  ilk insanlı uzay yolculuğunu dönüş seferiyle tamamlamış oldu.
 
Astronotlar Hurley ve Behnken'i taşıyan Crew Dragon mekiği, 30  Mayıs'ta uzaya fırlatılmış ve 31 Mayıs'ta ISS'e ulaşmıştı. Bu, NASA'nın Space  Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı  uzay seferi olmuştu.
 
NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle, ISS'de görevli  astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu. 
 
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa  Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6  kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.
 
NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan  firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri  ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.
 
Öte yandan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye  personel taşımak üzere, SpaceX'in yanı sıra Boeing de "CST-100 Starliner" uzay  mekikleriyle test uçuşları yapıyor.
 
İŞTE NASA SPACEX İNİŞ GÖRÜNTÜLERİ
 

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