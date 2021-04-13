İlk iftar yemeği menüsü! İftarda ne yapsam? Bugün iftara ne pişirsem? 13 Nisan pratik iftar menüsü

Ramazan ayının ilk iftar menüsü için hazırlıklar başladı. 1. gün iftar menüsü için leziz tarifler, iftar menüsü önerileri merak ediliyor. Bugün lebeniye çorbası, tas kebabı, zeytinyağlı antep usulu kuru biber ve patlıcan dolması, şehriyeli pirinç pilavı, gavurdağı salatası ve güllaç tarifi yapılışlarını sizin için derledik. Peki, lebeniye çorbası, tas kebabı, zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, şehriyeli pirinç pilavı, gavurdağı salatası ve güllaç tarifi nasıl yapılır? Bugün iftara ne pişirsem, akşama ne yapsam, bugün ne yesek diyorsanız Bu tariflere mutlaka göz atın. İşte iftar menüsü önerileri ve yapılışları...

Ramazan sofraları için iftar menüsü önerileri merak ediliyor. İftarda çorbalardan tatlılara, salatalardan ana yemeklere biribirinden güzel tarifleri sizin için derledik. Hafif yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tariflerini araştırıyor, bugün iftara ne pişirsem, bugün ne yesek diyorsanız tüm püf noktaları ile ilk iftar yemeği menüsünü sizin için hazırladık. İşte lebeniye çorbası, tas kebabı, zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, şehriyeli pirinç pilavı, gavurdağı salatası ve güllaç tarifi ve yapılışı...

İLK GÜN İFTAR MENÜSÜ

LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Lebeniye Çorbası Malzemeleri

2,5 litre su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı pirinç

Kıymalı Köfteler için Malzemeler

100 gr. dana kıyma

1 adet soğan – rende

Tuz

Karabiber

Bulgurlu Köfteler için Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

½ su bardağı un

1 adet yumurta

¼ su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber

Meyanesi için Malzemeler

500 gr. süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Lebeniye Çorbası yapılışı

Nohutları akşamdan ıslatın ve haşlayın. Kaynayan suya haşlanmış olan nohudu ve pirinçleri alın ve kaynamaya bırakın. Bulgur, un, yumurta, tuz, kırmızı pul biberi bir kaba alıp su ilave ederek yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayıp nohut ve pirincin olduğu tencereye koyun. Diğer tarafta kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurup nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve kızartın.

Kızartılan köfteleri pirinç ve nohuda ekleyin. Terbiyesi için bir kapta süzme yoğurt ve yumurtayı karıştırın, üzerine çorbadan bir kepçe alıp ılıtıp yeniden bu karışım çorbaya ilave edin ve sürekli karıştırın. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Sos için tereyağını eritin ve kuru nane ekleyin. Pişmiş olan çorbanın üzerine sosu döküp servis edin.

TAS KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tas kebebı malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

750 gr. kuşbaşı kuzu but – kemiksiz

1 adet büyük boy soğan – iri yemeklik doğranmış

2 – 3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

½ bağ maydanoz

Tas Kebabı Yapılışı

Tencerenizi ocağa alın ve tereyağını eritin. Etleri ilave edin ve suyunu bırakıp tekrar çekene, renk alana kadar pişirin. Ardından soğan, biber ve sarımsağı ilave edin ve kavurun. Çekirdeklerini çıkarıp, küp doğradığınız domatesleri tencereye ilave edin ve bir tur karıştırın. Domates salçasını da ilave edip hafif kavurun. Ardından tuz, karabiber ve suyu ilave edip iyice karıştırın. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kısın ve tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde bir saat pişirin. Etler piştikten sonra ince kıyılmış maydanoz ile süsleyip sıcak servis edin.

ZEYTİNYAĞLI KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kuru patlıcan dolması malzemeleri

2 su bardağı pirinç

1 adet büyük kuru soğan

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Tuz

Limon suyu

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı su

Yarım su bardağı zeytinyağı

Kurutulmuş patlıcan ve biber

Kuru patlıcan dolması yapılışı

Öncelikle kurutulmuş patlıcan ve biberleri sıcak suda haşlayın. İç harcı için soğan ve sarımsağı rendeleyin. Ardından bütün malzemeleri ekleyip karıştırın. Harcı haşladığımız patlıcan ve biberlerin içine yarıya kadar doldurun ve tencereye dizin. Bütün işlemler bittikten sonra dolmaların üzerine biraz zeytinyağı gezdirip bir fiske tuz atın. Biberlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Üzerine ağırlık yapması için porselen tabak kapatın. Su kendini çekene kadar kısık ateşte pişirin.

TEL ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Malzemeleri

½ su bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Tuz

Beyaz biber

1 küçük yaprak defne yaprağı

Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Yapılışı

Tencerenizi ocağa alın ve ısıtın.

Isınan tencerenizin içerisine tel şehriyeyi ekleyip renk alana kadar kavurun.

Kavrulan şehriyenizin içerisine tereyağı ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.

Ardından yıkadığınız pirinçleri ilave edin.

Suyunu ilave edin.

Tuz, beyaz biber ve defne yaprağını ilave edip karıştırın.

Ardından kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pilavınız pişince bir tur karıştırın altını kapatın ve defne yaprağını içinden çıkartın.

Tencerenizin üzerine havlu kağıt serip kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

GAVURDAĞI SALATASI NASIL YAPILIR?

Gavurdağı Salatası Malzemeleri

4-5 adet salkım domates

2 adet taze soğan

1 küçük boy kuru soğan

2 adet sivri biber

5-6 dal maydanoz

5-6 dal taze nane

1 diş sarımsak

1 avuç ceviz

Sos için Malzemeler

½ çay bardağı zeytinyağı

½ adet limon suyu

Nar ekşisi

Kırmızı pul biber

Sumak

Tuz

Karabiber

Gavurdağı Salatası Yapılışı

Domatesleri küçük küp doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince kıyın. Taze soğan sarımsak ve kuru soğanı çok küçük doğrayın.

Cevizleri iri dövün veya bıçakla kıyın. Bütün malzemeleri bir kâsenin içine alın karıştırın. Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve baharatlarını ilave edin karıştırın. Servis tabağına alın ve cevizleri ilave edin.

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Güllaç Tarifi Malzemeleri

1 paket güllaç

1-2 avuç dövülmüş antep fıstığı

200 gr. file badem

4 su bardağı toz şeker

2,5 lt süt

½ su bardağı gülsuyu

Güllaç Yapılışı

Sütü kaynattıktan sonra şekeri ve gül suyunu ilave ederek karıştırın ve ılıktaştırın..Sonra bu ılık sütü,bir güllaç yaprağını içine alacak genişlikte yüksek kenarlı bir tepsinin içine koyun.Yine güllaç yapraklarını içine rahatça alabilecek başka bir yüksek kenarlı tepsinin dibine de,bir kepçe süt koyun.

Paketteki güllaç yapraklarının yarısını,ilk tepsideki ılık sütün içine teker teker batırıp çıkarın.Çıkardığınız yaprağı hemen diğer tepsiye yerleştirin.Her yaprağın arasına yarım kepçe süt koyun.File bademi,döşediğiniz güllaç yapraklarının üstüne bolca serpin.Kalan güllaç yapraklarını da tek tek süte batırıp aynı şekilde tepsiye üst üste dizin.Yaprakların aralarına yarım kepçe süt gezdirmeyi unutmayın.

Artan sütü güllaçların üstüne gezdirerek döktükten sonra genişçe bir kapağı üzerine kapatın.Güllaçlar sütü iyice eminceye kadar bekletin. İstediğiniz şekilde keserek ve antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.