11 Ayın Sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. İslam alemi, Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir gecesi idrak edilecek. Peki, Ramazan ne zaman 2021? Ramazan orucu ne zaman başlıyor? İlk sahur hangi gün? İlk iftar ne zaman? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Ramazan ne zaman bitiyor? İşte 2021 yılı Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler...

Huzur ve bereket ayı, 11 Ayın Sultanı Ramazan 'a kısa bir süre kaldı. Maddi ve manevi ibadetlerin bir araya geldiği Ramazan'da müminler her günü ibadetle dopdolu olarak geçirecek. Ramazan'ın gelişi büyük bir heyecanla beklenirken ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak ve ilk teravih namazı kılınacak. Pek çok kişi şimdiden ramazan ayı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman 2021? Ramazan orucu ne zaman başlıyor? İlk sahur hangi gün? İlk iftar ne zaman? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Ramazan ne zaman bitiyor? İşte 2021 yılı Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler...

11 ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazan dünyanın dört bir yanında heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, Hazreti Peygamber ile Cebrail aleyhisselamın karşılıklı Kur'an okuduğu, bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüsün gölgesinde geçecek olan Ramazan, bu yıl evlerde geçecek. Toplu iftar ve sahur programları olmasa da bu yılda da müminler her günü ibadetle dopdolu olarak geçirecek.

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

İlk sahur 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

İLK İFTAR? İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Müslümanlar ilk oruç için önce 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 12 Nisan gecesini 13 Nisan'a bağlayan gün sahura kalkacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. İlk iftar 13 Nisan'da yapılacak. 2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi