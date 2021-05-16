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İlk fragman yayınlandı

16 Mayıs 2021 Pazar - 14:24 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 14:24

Oscar ödüllü yönetmen Tom McCarthy’nin başrolünde Matt Damon’ın yer aldığı ‘Stillwater’ isimli yeni filminden ilk fragman ve görseller yayınlandı.


Oscar ödüllü yönetmen Tom McCarthy’nin başrolünde Matt Damon’ın yer aldığı ‘Stillwater’ isimli yeni filminden ilk fragman ve görseller yayınlandı. 30 Temmuz’da ABD’de vizyona girecek projede, Damon’a Abigail Breslin, Camille Cottin, Lilou Siauvaud gibi isimler eşlik ediyor. Yapımın senaryosunu ise Thomas Bidegain ve Noe Debre kaleme alıyor.
 

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