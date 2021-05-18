İlk çeyrekte işsizlik yüzde 12.9 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %43,8 oldu.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık artış ile %50,3 olarak gerçekleşti.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %25,3, MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %30,6 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla %25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla %30,6 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak %41,0 seviyesinde gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %54,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,5'i tarım, %21,3'ü sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.