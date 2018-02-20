İlk cemre ne zaman düşecek? 2018 yılı cemre tarihleri nedir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Baharın müjdecisi olan "Cemre" kelimesi hakkında tüm merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

İlk cemre ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Cemre düşmesi nedir? 2018 yılı cemre tarihleri ne zaman? Bilgilerini de haberimizde bulabilirsiniz. İşte baharın müjdecisi olan Cemre ile ilgili her şey...

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre kelimesi arapça kökenli bir kelimedir. Cemre kelimesinin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinmektedir.

Arapça kökenli olan cemre kelimesinin hikayesi vardır. Arap insanlar havalar ısındığı zaman yüksek yerlerde yaşarlar. Kış ayları geldiğinde ise düzlük yerlerde yaşamaktalardı. Düzlük yerlerde ortaya büyük bir çadır yapılır. Bu çatırda birlikte yaşarlardı. Çadırın hemen dışında küçükbaş hayvanlar daire şeklinde yerleştirilir. Küçükbaş hayvanların dışına da develer yerleştirilirdi. Kış geldiğinde birisi kendileri için diğer ikiside küçükbaş hayvanlar ve develer için olmak üzere üç ateş yakarlardı. Havaların ısınmasıyla birlikte bu ateşler birer hafta arayla dışta içe doğru söndürülmüştür. Böylece havaların ısınması halk dilinde havaların ısınması anlamına gelmiştir.