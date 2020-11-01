İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili var mı 2020? MEB 2020-2021 eğitim ve tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) koronavirüs nedeniyle eğitime uzaktan devam eden sınıfların 2 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıklamasının ardından 'İlk ara tatil ne zaman?' sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. MEB 2020-2021 eğitim takvimi ve tatil dönemleri daha önce açıklanmıştı. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili olacak mı? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte okullarda 1. ara tatil ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime kademeli geçiş planı doğrultusunda üçüncü aşama başlıyor. Ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'dan itibaren başlayacak. Yüz yüze eğitim ile ilgili gelişmeler ile birlikte milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili olacak mı? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte okullarda 1. ara tatil ile ilgili merak edilenler...

2020-2021 eğitim öğretim yılı önce 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül'de de okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri ile güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde yüz yüze eğitim başladı. Eğitimde üçüncü aşama ise 2 Kasım'da başlıyor.

Corona virüsü salgınında kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında ilk olarak okul öncesi ile 1, 2, 3, 4 sınıflara ek olarak 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Bakanlık 5. ve 9. sınıfları da yarından itibaren yüz yüze eğitim uygulamasına dahil etti.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan çalışma takvimine göre ara tatil ve yarı yıl tatilleri şu şekilde belirlendi:

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.