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İlk ara tatil ne zaman, kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak?

18 Ekim 2021 Pazartesi - 16:26 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 16:26

Ekim ayının sonu yaklaşırken öğrenciler ve veliler ilk ara tatilin ne zaman olduğunu sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil kasım ayında olacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?


Pandemi nedeniyle geçen yıl online olan eğitim öğretim bu yıl yüz yüze devam ediliyor. 6 Eylül'de ders başı yapan öğrenciler, kasım ayına sayılı gün kala ilk ara tatil araştırmasına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ilk ara tatil ne zaman, kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. Öğrenciler ilk dönem karnelerini aldıktan sonra 4 Şubat'a kadar sömestr tatilinde olacak.

 

 

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