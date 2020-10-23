İlk ara tatil Kasım’da mı, ne zaman? Okullarda ara tatil olacak mı?

Ara tatil ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. MEB’in eğitim takvimine göre ilk ara tatil 13 Kasım - 23 Kasım tarihleri arasında yapılacaktı, ancak eğitim takviminin sıklaştığı gerekçesiyle ara tatilin iptal edilmesi gündemde. Peki, okullarda kasım ayında ara tatil olacak mı? İşte detaylar…

Ara tatil konusu tartışılmaya devam ediyor. İlk ve ortaöğretim öğrenciler 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başladı. 2 Kasım'da da ortaokul 5 ile lise 9. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime başlayacak. 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ise eğitimlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile EBA TV üzerinden takip edecek. Yüz yüze eğitimde bir ay geçmesine rağmen belirsiz olan konular var, ara tatil bu konuların başını çekiyor. MEB tarafından temmuzda ayında yayınlanan eğitim takviminde ara tatilin 13 Kasım'da başlayacağı 23 Kasım'da da yüz yüze eğitimin tekrar başlayacağı belirtiliyor. Eğitim takviminin sıkışması ara tatil konusu gündeme taşıdı. Peki, ara tatil ne zaman olacak? İşte ara tatil hakkında merak edilenler…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB’in yayınladığı eğitim takvimine göre 13 Kasım’da ara tatil başlayacak.

OKULLARDA ARA TATİL OLACAK MI?

Milliyet Gazetesi’nden Aysel Bozan Yılmaz ara tatilin yapılmayacağına dair duyumlar olduğunu söyledi. Yılmaz, normal şartlarda kasımın ilk iki haftası, bir yazılı sınav yapılıyordu. Bu yıl nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklamasında, sınavların yüz yüze olacağını söylemişti. Ancak sınavların ne zaman yapılacağına dair, bir açıklama yok.’’ İfadelerini kullanarak şöyle devam etti:

Ara tatile kadar sınavlar yapılacaksa geriye kalan 3 hafta yetecek mi? Yönetmeliğe göre bir dönemde her dersten en az iki yazılı sınav yapılması gerekiyor. Yine bir sınıfta, bir günde yapılacak sınav sayısının ikiyi geçmemesi esas, zorunlu hallerde bir sınav daha yapılabiliyor. Bu durumda derslikler, tüm öğrencilerin sınav olmaları için yeterli olacak mı? Ayrıca ders saatlerinin azaltılmasından dolayı, konuların çoğu yüzeysel geçiyor, öğrencilerin bilgi eksiği çok. Yazılılarda öğretmenler soru hazırlarken nasıl bir yol izleyecekler?

Tüm bu soruların cevabı için MEB’den gelecek açıklamalar bekleniyor.