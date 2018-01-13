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Ilısu Barajı ve HES üniteleri enerji üretimi için hazır

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 19:38 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 19:44

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatında önemli bir safha daha tamamlandı.


Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 üniteden  oluşan, her bir ünitesi 200 megavat olmak üzere toplam bin 200 megavat kurulu  güce sahip Ilısu Barajı ve HES inşaatı santral binasında son üniteye ait 40 ton  ağırlığa sahip 4,2 metre çapındaki çark, başarılı bir şekilde yerine indirildi.  Bu işlemle 6. ünite de enerji üretimi için hazır hale getirildi.
 
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve  kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nda, menba ve  mansap parapet beton imalatı ve kül dolgu imalatlarına devam ediliyor.
 
1 milyon 200 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak
 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) temelden 135 metre  yükseklikte inşa edilen Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4,12 milyar  kilovatsaat enerji üretilecek.
 
GAP'ın can damarı olan Ilısu Barajı, aynı zamanda Cizre Barajı'nın da  yapımına imkan sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında, 1 milyon 200 bin  dekar zirai arazi sulamaya açılacak.
 
Projenin enerji su alma yapısı beton imalatında yüzde 87 fiziki  gerçekleşme sağlanırken, dolusavak eşik yapısında kapak montaj işlerine başlandı  ve dolusavak ünitesinde yüzde 98'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.
 
Toplam 6 üniteden oluşan santral binasında ünite 1 ile ünite 5  arasındaki jeneratör katı imalatları tamamlanırken, elektromekanik işlere ise  devam ediliyor. Şalt sahasına ait kazılar tamamlanırken şalt sahası beton  imalatının da yüzde 85'i bitirildi.
 
"Proje bölge insanımızın refah düzeyini yükseltecek"
 
 Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu, Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES  inşaatının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.
 
Eroğlu, "GAP'ın en önemli iki ayağından birini oluşturan bu proje,  ülkemizin vizyon projesidir. Ilısu Barajı, gerek enerji gerekse de sulama  alanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile bölge insanımızın refah düzeyini  de yükseltecek. Ayrıca bölgedeki istihdam konusuna da büyük bir destek  sağlayacak." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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GAP Ilısu Barajı
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