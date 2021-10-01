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İlhan Daner kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

01 Ekim 2021 Cuma - 22:11 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 22:11

Oyuncu, yönetmen ve senarist İlhan Daner yaşamını yitirdi. Yeşilçam'un usta oyuncusunun vefatı sevenlerini yasa boğarken Daner hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "İlhan Daner kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?" diye sordu.


Bir süredir tedavi gören usta oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini Betül Demir duyurdu. Bu acı gelişme sonrası "İlhan Daner kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?" sorusu sorulmaya başlandı.
 
İLHAN DANER KİMDİR?
 
Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Senaristlik ve yönetmenlikte yapmıştır. Seninle Bir Sonbahar adında bir 45'liği de bulunmaktadır.

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