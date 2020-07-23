23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.213 0.96 EURO 7,9370 0.13
USD 6,8470 -0.06 ALTIN 414,640 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

İlhan Cihaner kimdir? CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan İlhan Cihaner nereli?

23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:47 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:47

CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner partisinin 37. Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı. İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner nereli?


CHP’nin 37. Olağan Kurultayı hafta sonu Ankara’da yapılacak. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) üyelerinin belirleneceği kurultayda, ‘Gelecek için Biz’ oluşumunun başını çeken CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner de genel başkanlığa adaylığını açıkladı. İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner nereli?

İLHAN CİHANER KİMDİR?

23 Şubat 1968'de Kars Kağızman’da doğan İlhan Cİhaner’in baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlhan Cihaner, eski cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. 2012, 2014 ve 2016’da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.

 

ETİKETLER

İlhan Cihaner İlhan Cihaner kimdir İlhan Cihaner nereli CHP
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.