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İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

23 Temmuz 2020 Perşembe - 10:07 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 10:07

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı.


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İlhan Cihaner CHP CHP başkan
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