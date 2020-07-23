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- İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
23 Temmuz 2020 Perşembe - 10:07 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 10:07
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı.
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