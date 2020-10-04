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İlham Aliyev, operasyonların durması için şartlarını açıkladı

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 22:02 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 22:02

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.


Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek Cebrail ilinin  işgalden kurtarılışı nedeniyle halkı kutladı.
 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü temin etmek için mücadele yürüttüğünü  vurgulayan Aliyev, kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, Ermeniler'in  tahrip ettiği tüm camileri onaracaklarını belirtti.
 
Aliyev, bugün Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan,  Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerinin Azerbaycan  askerlerince kurtarıldığını bildirdi.
 
Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca  umutla beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini,  toprakları geri vermeyecekleri konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı.
 
Aliyev, Azerbaycan olarak önce 5, sonra 2 ilin geri verilmesini, daha  sonra Azerbaycanlılar'ın yurtlarına geri dönmesini kapsayan aşamalı çözüm planını  kabul ettiklerini belirterek, karşılığında Azerbaycan halkının iradesinin  kırılmak istendiğini gördüklerini ifade etti.
 
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir yıl önce "Dağlık Karabağ  Ermenistan'dır." diyerek çözüm sürecini baltaladığını ve anlamsız kıldığına  işaret eden Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere, eş başkanlara, Avrupa  Birliği temsilcilerine defalarca Ermenistan'a baskı yapmaları ve yaptırım  uygulamaları gerektiğini söylediğini vurguladı.
 
Aliyev, kendisine kulak verilmediğini belirterek şunları söyledi:
 
"Azerbaycan halkı ve cumhurbaşkanının bu durumu kabülleneceğini mi  düşünüyorlar? Kutsal kentimiz Şuşa'nın Ermenilerin elinde kalacağını  kabülleneceğimi mi düşünüyorlar? Şuşa'da sözde yönetimin başkanı 'yemin töreni'  düzenlemişti. Şimdi yas töreni düzenleyecek. Fare gibi saklanıyor. Ortaya çıksın.  Ermenistan başbakanı Şuşa'da dans ediyor ve bizim bunu kabülleneceğimizi mi  zannediyor? Yanılıyor. Bunu hiçbir zaman kabüllenmeyeceğiz. Sözde yönetimin  parlamentosunu Şuşa'ya taşımak da ne demek? Bu da Azerbaycanlılara hakaret etme  girişimidir. Cebrail'e Ermenistan'dan yeni yol çekmek ne demek? Bu, orada  yasadışı yerleşim yapılacağı anlamına geliyor. Lübnan'dan ve başka yerlerden  Ermenileri getirerek bizim tarihi şehirlerimize yerleştiriyorlar. Tüm  uluslararası konvansiyonları ihlal ediyorlar. Bunlara bir söz söyleyen oldu mu?  AGİT Minsk Grupu, Avrupa Birliği bir açıklamada bulundu mu? Bulunmadı. Dediler ki  bu bizi ilgilendirmiyor. Umursamıyorlarsa, şimdi de umursamasınlar. Bazı ülkeler  bize iftira atıyor, bazı Avrupa ülkeleri bizi itham ediyor. Gitsinler aynaya  baksınlar."
 
Azerbaycan'a karşı ithamların temelinin bulunmadığına dikkat çeken  Aliyev, "Şimdiki durumda başlıca suçlu Erivan yönetimidir. Aynı zamanda bu konuya  kayıtsız kalan ve her zaman Ermenistan'ı destekleyen bazı ülkeler de suçludur.  Azerbaycan bu sorunu kendisi çözüyor ve 27 Eylül olaylarından önce Ermenistan'a  'gel teke tek' savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya  liderini arıyor. Ben hiçkimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun  aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı."  dedi.
 
İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun operasyonları durdurması için ise  şu şartları açıkladı:
 
"Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın  toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve  Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun  işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi  sağlayacağız. Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu  yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun  üzerinde çalışılabilir."

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