Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu görevden alındı!

Konya Valiliği, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun Valilik emrine alındığını ve Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Ilgın ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerinin ruhsatlandırdığı alandaki çalışmalara engel olan Çavuşçugöl Mahallesi'nin bir kısım sakininin dün kolluk kuvvetlerine mukavemet gösterdiği ve iki personeli yaraladığı anımsatıldı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun mahalle sakinleri ile toplantı yaptığı aktarılan açıklamada, bu sırada mahalle sakinlerinden bazılarının, topluluğu galeyana getirerek, devlet temsilcisine gösterilmemesi gereken tavır sergileyip bazı sözler sarf ettiği belirtildi.

'İSTENMEYEN BİR SÖZ'

Bu tahrikler karşısında istenmeyen bir sözün, Kaymakam Kadiroğlu tarafından sarf edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: