Ilgaz, Ceylin için endişeleniyor

Hikayesindeki sürpriz gelişmeleriyle izleyenlere seyir zevki yüksek dakikalar sunan ‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda; Ilgaz, Ceylin’in hayatını tehlikeye atmasından dolayı deliye dönüyor.

Sezen Aksu’nun ‘Çocuklar Gibi’ şarkısının eşlik ettiği duygusal tanıtım, Ilgaz ile Ceylin arasında romantik duyguların filizlenmeye başladığına dair sinyaller verirken Ilgaz’ın Ceylin’e her şeye rağmen iyi olmayı seçtiğini hatırlatması Ceylin’i derinden etkiliyor.