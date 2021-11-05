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Ilgaz, Ceylin için endişeleniyor

05 Kasım 2021 Cuma - 13:49 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 13:59

'Yargı’nın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda; Engin’le yüzleşmeye giden Ceylin için büyük endişe duyan Ilgaz’ın, telaşlı ve duygusal halleri dikkat çekiyor.


Hikayesindeki sürpriz gelişmeleriyle izleyenlere seyir zevki yüksek dakikalar sunan ‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımda; Ilgaz, Ceylin’in hayatını tehlikeye atmasından dolayı deliye dönüyor.
 
Sezen Aksu’nun ‘Çocuklar Gibi’ şarkısının eşlik ettiği duygusal tanıtım, Ilgaz ile Ceylin arasında romantik duyguların filizlenmeye başladığına dair sinyaller verirken Ilgaz’ın Ceylin’e her şeye rağmen iyi olmayı seçtiğini hatırlatması Ceylin’i derinden etkiliyor.
 
Yargı’nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
 
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı, pazar günleri saat 20.00’de Kanal D’de.

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ılgaz ceylin yargı fragman
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