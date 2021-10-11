Ilgaz, Ceylin'i odaya kapattı!

Ilgaz, adliyeden çıkacağı sırada ifadeye çağrılan İnci'nin hocası ve eşini görür. Hoca, Ilgaz'ı tanımıştır ve yanına gidip konuşmak ister. Ilgaz, bir bahaneyle yanlarından kaçar ve Ceylin'in olduğu odaya girer. Ceylin, hoca ve eşinin ifadeleri sırasında yanlarında olmak ister; fakat Ilgaz, illegal yolla evlerinde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayacaklarını anlatır. Ceylin onu dinlemez ve çıkmaya yeltenir. Ilgaz ise çareyi, Ceylin'i odaya kapatmakta bulur.